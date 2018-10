Giovane scippatore seriale cosentino tratto in arresto

Il ragazzo è stato notato mentre correva su Viale Trieste inseguito da una donna alla quale aveva rubato poco prima la borsetta

COSENZA – Nella tarda serata di ieri gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale ha tratto in arresto in flagranza di reato di rapina aggravata un giovane scippatore seriale cosentino. Si tratta di C.M. 23enne giĂ sottoposto alla misura di sicurezza della libertĂ vigilata. Il ragazzo è stato notato mentre correva su Viale Trieste dai poliziotti in servizio inseguito da una donna che, urlando e chiedendo aiuto. Dopo aver attraversato a piedi la Villa Nuova alla vista degli agenti ha lanciato a terra la borsa ed è stato poi bloccato in via Monte Baldo. La signora terminati gli attimi di concitazioni ha poi dichiarato che il 23enne, le aveva sottratto con violenza la borsa posta sul sedile lato passeggero della propria auto. La donna tentando di scongiurare il furto avrebbe, invano, stretto a sĂ© la tracolla che spezzandosi le ha procurato un trauma alla mano. Lo scippatore successivamente identificato è stato riconosciuto come l’autore di altri scippi avvenuti nel centro della cittĂ di Cosenza nei giorni scorsi. Tradotto presso gli uffici della Questura per gli adempimenti del caso, C. M. ha dato in escandescenza, prendendo a calci il mobilio e danneggiandolo. Espletate le formalitĂ di rito è stato quindi denunciato per rapina aggravata, per danneggiamento e violazione degli obblighi della libertĂ vigilata. Il P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Cosenza, avvisato dell’accaduto, disponeva la sua traduzione in carcere in attesa del processo per direttissima.

LEGGI ANCHE