Dolcezze, golosità e divertimento a Cosenza. Presentata la 16^ Festa del Cioccolato

Sedici anni di cioccolato a Cosenza, un traguardo importante per la festa più dolce dell’anno attesa da migliaia di persone e ancora una volta ospitata su corso Mazzini. Rlb sarà radio partner della dolce manifestazione

COSENZA – Ottobre a Cosenza non può passare senza l’ormai tradizionale appuntamento con la Festa del Cioccolato. Giunta alla sedicesima edizione, l’iniziativa promossa da CNA – Confederazione Nazionale Artigianato provinciale, Comune di Cosenza, Publiepa e la Camera di Commercio, prende forma anzi, si trasforma in dolcezza e gusto per dare a tutti un assaggio di uno degli alimenti più golosi e amati del mondo. E finalmente giovedì prossimo 25 ottobre, parte la Festa del Cioccolato che fino a domenica 28 ottobre, animerà l’isola pedonale di Corso Mazzini con numerosi stand di artigiani, maestri cioccolatieri e momenti di spettacolo e intrattenimento.

Un evento dolcissimo nel cuore della città anche se in realtà , Corso Mazzini, è una location che si adatta perfettamente al cioccolato ed ogni anno viene scelto anche perché il suo grado di umidità , particolarmente congeniale alla lavorazione del cioccolato. La manifestazione è promossa dalla CNA, che si avvale della collaborazione della Publiepa.

Vista l’enorme affluenza dell’anno scorso, l’amministrazione comunale ha predisposto anche una zona parcheggio per i pullman che arrivano da fuori città e anche le attività commerciali sul corso principale di Cosenza resteranno aperti fino a tarda ora.

“Cosenza ormai è nota per questo evento – ha spiegato l’assessore alle Attività Economiche e Produttive del Comune di Cosenza, Loredana Pastore – ed è la festa più dolce dell’anno; direi che ormai è una festa storicizzata che potremmo addirittura segnare con il rosso sul calendario. Il sindaco Mario Occhiuto ci tiene in particolare e ha messo anche quest’anno a disposizione il salotto della città , corso Mazzini, per un evento veramente di una portata non solo provinciale ma regionale. Abbiamo avuto tantissime richieste quest’anno addirittura internazionali ma sveleremo tutto durante l’evento. Mi preme ringraziare ovviamente anche la CNA, la Publiepa e la Camera di Commercio di Cosenza. La cosa importante è qeusto lavoro di sinergia che si è creata tra pubblico e privato che fa sì che questi eventi riescano al meglio”.

Il presidente della CNA di Cosenza, Franco Rosa: “E’ il sedicesimo anno e siamo sempre più felici e contenti di aggiungere un tassello in più. Quest’anno ci saranno 50 espositori, artigiani che lavorano il cioccolato e ci saranno anche altre tipologie di stand. Espositori e cioccolatieri non solo dalla provincia di Cosenza ma anche da fuori regione e addirittura da fuori Italia”.

Ad animare ed offrire il miglior accompagnamento alla festa più dolce dell’anno, ovvero quello musicale, anche Rlb, radio partner delle quattro dolci giornate. Rlb, ancora una volta tornerà ad animare la Festa del Cioccolato con la musica, lo spettacolo e l’intrattenimento, in sinergia con gli enti organizzatori: “Rlb è partner da tanti anni – spiega il presidente della CNA, Rosa – e fa parte della famiglia; siamo molto legati a Rlb”. “Abbiamo avuto la possibilità di presentare questo evento anche ai microfoni di Rlb – spiega l’assessore Pastore – e siamo molto contenti di questa partnership; la radio seguirà l’evento per tutte le giornate.