Edicolanti cosentini disperati dopo la chiusura dell’unico distributore di giornali

Il sindacato chiede un tavolo concertazione in Prefettura per garantire l’informazione ai cittadini e le forniture alle edicole

COSENZA – Vertenza aperta a Cosenza, tra gli edicolanti dell’intera provincia e l’unico distributore locale di giornali che, senza alcuna garanzia verso i propri dipendenti e senza garantire l’informazione agli utenti, ha deciso di chiudere l’attivitĂ . “Nessuno dice che un’azienda non può cessare la propria attivitĂ – ha spiegato Sara Barbuto segretario nazionale del Sinagi (Sindacato nazionale giornalai) – ma non può mettere in difficoltĂ la rete di vendita”. Barbuto ieri ha depositato una richiesta in Prefettura per avviare un tavolo di concertazione tra le parti. “Invitato piĂą volte al confronto – ha poi aggiunto la segretaria nazionale Sinagi – il distributore, unico per tutto il territorio cosentino, non ha inteso rispondere alle nostre missive, nĂ© addivenire ad un accordo per offrire garanzie circa le modalitĂ di chiusura dei rapporti tra le parti. Dunque, i giornalai in autotutela hanno sospeso ogni rapporto economico in essere. Inoltre, nonostante la richiesta di un incontro tra le parti, i giornali sono stati distribuiti a macchia di leopardo senza tenere conto della normativa che regolamenta il servizio e senza un minimo di riguardo nei confronti degli utenti”.