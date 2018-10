Cosenza, Jolly Hotel: vigilanza pagata dai cosentini

Per il senatore Morra(M5S): “I cosentini hanno strapagato la vigilanza al Jolly Hotel, assegnata su commissione del Comune, senza esserne proprietari”

COSENZA – Qualche giorno fa il Senatore Morra del Movimento 5 Stelle ha presentato in Procura a Cosenza un esposto in merito alla vicenda del servizio di vigilanza richiesto dal Comune di Cosenza sul Jolly Hotel per cui si paleserebbe il ricorso al “solito metodo” dell’affidamento diretto. «Il Jolly Hotel, di proprietà dell’Aterp, è stato sorvegliato su commissione del Comune di Cosenza con i soldi dei soliti cittadini paganti. Il servizio è stato affidato alla cura di istituti di vigilanza di fiducia, nonostante una sentenza del TAR Calabria abbia stabilito che il Jolly Hotel sia di esclusiva proprietà dell’Aterp, dal che si deduce che la sorveglianza sia stata garantita ad un bene non dei cosentini. Abbiamo scoperto che da un anno per la sorveglianza dell’immobile sono state prodotte ben 7 ( sette) determine dirigenziali per una spesa complessiva di 241.000€ (duecentoquarantunomila euro), più IVA naturalmente, tutto a carico dei contribuenti cosentini» – lo afferma il Senatore Nicola Morra del MoVimento 5 Stelle.