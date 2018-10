Prestiti per fare impresa, nuovo progetto di sostegno finanziario a Cosenza

Il progetto AMiCo si pone l’obiettivo di creare nuova occupazione nell’area urbana e nella provincia cosentina facendo nascere nuove aziende

COSENZA – Lunedì prossimo, nella sede della Camera di Commercio di Cosenza verrĂ presentato il progetto A.Mi.Co – Azioni Microcredito Cosenza – che la Camera di commercio realizzerĂ insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania e all’Istituto di studi e ricerche sociali “Ermanno Gorrieri”. Obiettivo del progetto, è scritto in una nota, è quello di far nascere nuove imprese e sostenere quelle neocostituite, agevolandone l’accesso al credito tramite la sezione del Microcredito del Fondo per le Garanzie per le Pmi istituito con legge 662/1996 e fornendo altri servizi di assistenza tecnica e finanziaria. L’idea che sottende il progetto, prosegue la nota, “è quella di creare in provincia di Cosenza occupazione ed inclusione sociale, favorendo l’accesso a piccoli sostegni finanziari a tasso agevolato e fornire servizi di adeguata informazione e orientamento. Il progetto si rivolge a persone che hanno una buona idea imprenditoriale, che verranno supportati e seguiti nell’avvio o nel potenziamento della propria impresa, attraverso qualificate figure professionali. Il piano d’azione prevede l’attivazione dello Sportello per il microcredito e l’autoimpiego, all’interno della Camera di commercio di Cosenza con cadenza settimanale (3 volte a settimana), la cui gestione operativa è assicurata dall’Istituto Ermanno Gorrieri. Professionisti qualificati – conclude la nota – si dedicheranno all’attenzione alla persona, l’accoglienza, l’ascolto e il sostegno costante nella fase di pre-erogazione del prestito e in quella successiva, nonchĂ© la particolare attenzione riservata alla validitĂ e sostenibilitĂ del progetto”. L’incontro si terrĂ lunedì 22 ottobre a partire dalle 10:30 nella Sala Petraglia della Camera di Commercio di Cosenza in Via Calabria n° 33. A presentare l’iniziativa saranno il Dr. Klaus Algieri, Presidente della Camera di Commercio di Cosenza, il Prof. Mario Bozzo, Presidente della Fondazione CARICAL, la Dr.ssa Katia Stancato, economista dell’Istituto Ermanno Gorrieri e il Dr. Davide Politano del Fondo per le Garanzie delle PMI. I lavori saranno moderati dall’Avv. Erminia Giorno, Segretario Generale della Camera di Commercio di Cosenza. Per maggiori informazioni è possibile contattare la Camera di Commercio di Cosenza al numero di telefono 0984/815206 o inviare la propria adesione all’indirizzo info.promozione@cs.camcom.it e visitando la pagina facebook Progetto AMiCo.