Cosenza: scippi in centro città, denunciato giovane

Ventitreenne ritenuto responsabile di uno scippo a Corso Mazzini dovrĂ rispondere di rapina per aver strattonato la vittima

COSENZA – In circa quarantotto ore la Questura di Cosenza è riuscita ad identificare gli autori di due scippi consumatisi nel centro della cittĂ di Cosenza. In particolare si tratta di C. M. 23enne cosentino il quale domenica intorno alle 21:50 avrebbe preso di mira una 32enne che camminava su via MacallĂ© nei pressi di Corso Mazzini. Dopo essersi avvicinato a lei in maniera fulminea le avrebbe strappato di dosso la borsa per poi strattonarla e colpirla nel momento in cui la signora si è ribellata tentando di scongiurarne il furto. L’episodio è stato ripreso dagli impianti di videosorveglianza che hanno immortalato la scena rendendo possibile l’identificazione del giovane da parte delle forze dell’ordine. Denunciato a piede libero per rapina il ragazzo è sospettato di avere compiuto altri scippi e furti sui quali è ancora in corso l’attivitĂ investigativa. Sempre nel centro cittĂ durante il week end, nella zona di via XIV Maggio intorno alle 17:00 una 23enne è stata oggetto delle attenzioni di un ragazzo dell’hinterland di Cosenza incapace di intendere e di volere, quindi non perseguibile, il quale le ha sottratto la borsetta ed è poi scappato.