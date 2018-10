Cosenza, 36enne accusato di stalking. Emessa misura cautelare

La Squadra mobile della Questura di Cosenza ha eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di un uomo di 36 anni, accusato di atti persecutori

COSENZA – Un provvedimento di divieto di avvicinamento alla vittima è stato eseguito dalla Squadra Mobile di Cosenza, nei confronti di M.R. di 36 anni. Non potrĂ avvicinarsi nè comunicare con la persona offesa in alcun modo, secondo quanto stabilito dal Gip del tribunale di Cosenza. La misura cautelare è stata disposta dopo una serie di indagini e seguite alla denuncia di una donna con la quale M.R. aveva avuto una relazione sentimentale. Un rapporto finito però, a causa di una ossessionante gelosia, e al quale il 36enne non si era rassegnato iniziando a mettere in atto una serie di condotte reiterate contro la donna: numerose telefonate e messaggio, ma anche minacce, appostamenti che avvenivano anche sul posto di lavoro della vittima e che avrebbero provocato nella donna uno stato di paura, ansia e un fondato timore per la sua incolumitĂ .