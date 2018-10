Opportunità di lavoro, colazione e aperitivo con colloquio a Cosenza

Un nuovo modo per presentarsi alle aziende che attenderanno di conoscere i candidati da selezionare a Cosenza per le proprie attività giovedì 18 ottobre a partire alle 09.30

COSENZA – Randstad, secondo operatore mondiale nei servizi per le risorse umane, organizza colloqui approfonditi, ma informali fra candidati e imprese del territorio, a colazione o all’ora dell’aperitivo, davanti a un caffè o a una bevanda rinfrescante. Il modello è quello degli speed date, al bar o in filiale, dove, proprio come quando si cerca l’anima gemella, empatia, intuizione e istinto sono fattori fondamentali per creare una connessione reale con l’interlocutore e costruire una relazione soddisfacente e di successo. Dopo cinque minuti di conversazione, il candidato dovrĂ alzarsi e passare al tavolo dell’azienda successiva, sperando di avere sfruttato al meglio la sua occasione. Giovedì 18 ottobre gli speed date di Randstad arrivano in 25 localitĂ sparse sull’intero territorio nazionale: Catania, Genova, Torino, Melzo (MI), Jesi (AN), Terni, Faenza (RA), Verona, Legnago (VR), Schio (VI), Castiglione delle Stiviere (MN), Milano, Cremona, Giussano (MB), Rovereto (TN), Castel Maggiore (BO), Montecchio Emilia (RE), Legnano (MI), Conegliano (TV), Pordenone, Cosenza, Ivrea (TO), Aprilia (LT), Varese e Roma. A Cosenza l’appuntamento è al bar Top Flight, in Viale Marconi 110, a partire dalle ore 09.30: dodici candidati, selezionati da Randstad, incontreranno sei imprese del territorio. “La ‘Colazione da Randstad’ è un’occasione per le imprese di conoscere candidati del territorio in linea con i profili ricercati e per gli aspiranti lavoratori di mettersi alla prova in un contesto informale e ritagliarsi il proprio spazio nel mercato del lavoro – commenta Marianna Scotti, Permanent Manager Randstad –. Nello scorso appuntamento, organizzato a febbraio, abbiamo fatto conoscere oltre 320 candidati a circa 150 aziende e piĂą di 60 persone sono state inserite direttamente in azienda. L’obiettivo di giovedì 18 ottobre sarĂ quello di agevolare l’incontro, davanti a un caffè o un aperitivo, tra circa 240 aziende e 390 candidati con le stesse modalitĂ che hanno contraddistinto e premiato l’edizione precedente”.