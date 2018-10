Bimbo invalido dalla nascita: citato ospedale per cinque milioni di euro

Secondo le valutazioni psichiatriche sarebbe un caso di “violenza ostetrica”. Mamma sottoposta a parto con ventosa. La metodica “Kristeller” è sconsigliata dall’Oms e vietata in alcuni Paesi

COSENZA – E’ la storia di Marco (il nome è di fantasia), venuto alla luce esattamente un anno addietro e rimasto gravemente invalido “a causa di manovre al parto completamente errate e fuori  protocollo. Questo è quanto si legge nella denuncia alla base della richiesta risarcitoria di cinque milioni di euro presentata dal legale della famiglia che ha chiesto giustizia. La neomamma partorì nel reparto di ginecologia dell’Ospedale “Annunziata” di Cosenza. A tale riguardo l’Azienda Ospedaliera avrebbe giĂ respinto ogni addebito. SarĂ il giudice, dunque, a stabilire da quale parte stia la ragione. Potrebbe essere, dunque, un altro caso di presunta mala sanitĂ

La madre di Marco – secondo quanto denunciato dai genitori – si ricoverò in condizioni normali per poi essere sottoposta ad un trattamento di parto con ventosa da parte dei sanitari dell’UnitĂ operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Cosenza. Dalla perizia medico legale si legge che “la metodica denominata di Kristeller[1], non acconsentita da parte della neo mamma, avrebbe sicuramente inciso nella verificazione del danno in capo alla stessa partoriente”. Scrive il consulente medico legale a cui la famiglia si è affidata, il quale ha testualmente evidenziato come la suddetta manovra applicata dai ginecologi cosentini è da considerarsi “…vietate ormai nella comune prassi ed espone la madre ed il figlio a conseguenze anche gravi..”.

Il bimbo, dopo il parto fu trasferito immediatamente presso l’Unità Operativa di Neonatologia di Cosenza. Solo allora, secondo quanto scritto nella consulenza medica, ricevette tutte le cure possibili dai neonatologi che hanno tentato con ogni mezzo di riprendere le numerose criticità cagionate dal parto, non potendo far nulla per evitare il peggio, per poi trasferirlo in un centro ancora più specialistico quale l’Ospedale di Reggio Calabria dove però le disabilità provocate trovarono conferma.

Oggi Marco è ancora degente presso l’Ospedale Bambino GesĂą di Roma dalla nascita e continua a lottare per evitare di portare i segni “del giorno della nascita”. I genitori sono stati costretti a far ricorso a psichiatri e psicologi considerato che l’esperienza vissuta ha lasciato segni indelebili. La madre, dal novembre 2017 è in terapia psicocoterapica, per gravi disturbi d’ansia con sintomi depressivi – si legge nel corposo fascicolo presentato in Tribunale – seguenti alla continua riviviscenza dei momenti traumatici, a partire dalle frasi a lei rivolte da parte dei sanitari del tipo “… è la madre che fa soffrire il bambino perchĂ© non sa spingere” ed ai ripetuti, inutili tentativi di inserimento dell’ago per l’anestesia.

Secondo le valutazioni psichiatriche e psicologiche degli specialisti che ancora la tengono in cura emerge che la paziente si è sentita torturata ed ha avvertito, comunque, tutte le percezioni dolorose del parto“…la partoriente si sente in colpa, incapace, impotente. Nonostante tutto continua disperatamente a spingere. Dopo sforzi estremi la paziente si sente esausta, chiede ossigeno, spoglia, la flebo con l’ossitocina è fuori vena, si sente in balia degli eventi” ed ancora “Sono trascorse quasi 4 ore, la mamma ha la percezione di essere in pericolo… si decide di intervenire con ventosa e manovre di Kristeller, dopo altri stenti… il bambino nasce con due giri di cordone intorno al collo… è bianco con le labbra rosse…”.

Il bambino è asfittico e, per poco non muore.

Questa è la storia di una neomamma che si è vista classificare il proprio travaglio e il parto come un vero e proprio caso di “Violenza Ostetrica” (ndr CTP Psichiatrica) in quanto emergono e verranno confermate dinanzi ai giudici, “oltre che le umiliazioni verbali di cui si è già detto, soprattutto la mancanza di un’adeguata terapia per il dolore, la quale è risultata tardiva ed inutile; l’adozione di procedure mediche coercitive e non acconsentite, ed infine, la totale mancanza di riservatezza della partoriente, la quale si è trovata indegnamente esposta, da sola ed ancora nuda, all’ingresso degli operatori socio-sanitari in sala parto”.

Questo è il ricordo inciso nella memoria della neomamma aggravando la storia clinica con il trauma della separazione madre-figlio negli istanti immediatamente successivi la nascita del bimbo e protrattasi per tutta la durata del ricovero del bambino: “…la separazione dei corpi, l’impossibilità dell’allattamento, la permanenza del neonato per 40 giorni in un ambiente sterile, hanno arrecato alla madre lo sviluppo di una sintomatologia depressiva come reazione agli eventi, nel neonato sensazioni dolorose difficilmente cancellabili”.

Copertina: immagine di repertorio