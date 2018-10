Hashish e cocaina, in Appello ridotta la pena a 4 anni per Paese

Era stato condananto a 6 anni per detenzione e spaccio, ma in Appello la pena è stata rimodulata a 4 anni e 4 mesi. La droga fu trovata in un borsone all’interno di un magazzino in uso al 40enne

COSENZA – Un blitz dell’Arma a dicembre dello scorso anno, fece finire in manette Tony Paese, 40enne, trovato con cocaina e hashish. L’accusa fu di detenzione e spaccio per oltre 350 grammi di “roba”. Il 40enne era giĂ sottoposto alla sorveglianza speciale. Gli arresti furono convalidati e Paese, difeso dall’avvocato Maurizio Nucci, scelse il rito abbreviato. A marzo scorso il Gup del Tribunale di Cosenza, lo condannò alla pena di sei anni e sei mesi e 20 mila euro di multa. La difesa presentò subito ricorso in appello. Il 12 ottobre i giudici della Corte di Appello, 2 sezione hanno accolto le motivazioni avanzate dal legale di fiducia di Paese, riducendo la pena a 4 anni e 4 mesi.

I FATTI

I carabinieri della Stazione di Cosenza nord, al termine di una meticolosa attivitĂ di osservazione, lo scorso 2 dicembre 2017 trassero in arresto un 40enne cosentino, pregiudicato e giĂ sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, colto nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish.

Furono perquisite l’abitazione dell’indagato e un magazzino a lui in uso dove, celati all’interno di un borsone, furono rinvenuti 60 grammi di cocaina, 3 panetti di hashish per oltre 350 grammi di sostanza, bilancini di precisione e materiale per il taglio ed il confezionamento nonchĂ© 900 euro in banconote di piccolo taglio ritenute provento dell’attivitĂ delittuosa.