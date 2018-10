Città 2000 candidata a prossimo “scempio ambientale”?

COSENZA – «Da alcuni giorni circola la voce di un imminente taglio di alberi di alto fusto in città . L’abbattimento sarebbe stato deciso per avere a disposizione uno spazio maggiore su un’area che dovrà ospitare la solita piazzetta cittadina. Il luogo prescelto, Città 2000, che poteva essere definita una zona verde” a tutti gli effetti, purtroppo da anni subisce, come tutta la città , un depauperamento del suo patrimonio arboreo a vantaggio di slarghi (non chiamiamole piazze ché non ne hanno i requisiti) cementati e per niente salubri. Non vorremmo che i nastri apposti intorno all’area con i cartelli che indicano il divieto di sosta su un’area di Città 2000, fossero l’inequivocabile segno di un prossimo scempio ambientale. Se si vogliono realizzare slarghi e colate di cemento, per sprecare soldi pubblici, si facciano risparmiando gli alberi.

La città sostenibile di cui il sindaco parla in ogni occasione, è una città deturpata e privata da componenti naturali essenziali per la salute di tutti. La città ha perso circa il 50% dei suoi alberi negli ultimi anni e ancora la strage continua: quasi ogni mattina potatori improvvisati staccano rami e potano selvaggiamente gli alberi sui marciapiedi; pochi giorni fa, sono stati tagliati alcuni grossi rami dei lecci dinanzi a San Domenico; molte attività commerciali e di ristorazione eliminano gli alberi davanti alle loro entrate (vedi corso Plebiscito dove tanti alti lecci sono stati eliminati per consentire alle pizzerie di sistemare i tavolini); via Roma e piazza Cappello e dintorni sono prese d’assalto con cadenza mensile e viale Parco perderà centinaia di alberi. È questa la città “green” che il sindaco dice di volere? Anzi, è questo lo “scrigno ambientale” – come è stato riportato dal Quotidiano del Sud – che vuole per tutta la Calabria?

Ricordiamo che nel mese di giugno abbiamo protocollato in comune una raccolta di firme per chiedere di fermare i tagli e le potature selvagge. È stata completamente ignorata. A Cosenza non resterà nemmeno un filo d’erba, così ha deciso l’amministrazione comunale con il vergognoso placet di una opposizione che si fa fatica a definirla così».

Immagine copertina di repertorio