Criminalità e sicurezza, il sottosegretario del Ministero dell’Interno visita Cosenza e Crotone

Luigi Gaetti sarĂ in Calabria per discutere sul riutilizzo dei beni sequestrati, usura ed estorsioni

COSENZA – Un medico prestato alla politica leghista sin dai tempi di Umberto Bossi per poi transitare nel Movimento 5 Stelle nel 2013. Ex vicepresidente della commissione antimafia, noto per aver sollecitato la revoca della programma di protezione al collaboratore di giustizia siciliano Carmelo Bisognano, è oggi a capo della stessa Commissione Centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione in qualitĂ di presidente. Si tratta del sottosegretario all’Interno, Luigi Gaetti che giovedì 18 e venerdì 19 ottobre sarĂ in Calabria per una visita istituzionale a Crotone e Cosenza. “A Crotone, Gaetti – è detto in un comunicato – incontrerĂ il prefetto, i responsabili provinciali delle forze dell’ordine e alcuni esponenti del mondo giudiziario, al fine di approfondire il tema dei beni confiscati. Con l’occasione incontrerĂ , altresì, i sindaci e i commissari straordinari di una parte dei Comuni di Crotone, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Crucoli, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Melissa, Santa Severina e Strongoli, i componenti del Nucleo di supporto all’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalitĂ organizzata, al fine di acquisire notizie aggiornate in merito alle eventuali criticitĂ , anche in ambito operativo, oltre a proposte innovative”. SeguirĂ una conferenza stampa. Venerdì 19 ottobre, il sottosegretario Gaetti si recherĂ a Isola di Capo Rizzuto per una visita al bene confiscato gestito da ‘Libere Terre’ e al parco eolico oggetto di inchieste della magistratura in cui sono stati coinvolti diversi esponenti della politica regionale.

A seguire incontrerĂ il prefetto di Cosenza e alle 12:00 la stampa. Alle 16:00 terrĂ un incontro nella sibaritide al teatro comunale di Cassano allo Jonio, Gaetti infatti presenzierĂ alla sottoscrizione del protocollo d’intesa per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione cui farĂ seguito un incontro con i giornalisti. “Nel decreto sicurezza – afferma il sottosegretario Gaetti – ci saranno alcune novitĂ per quanto riguarda l’utilizzo dei beni confiscati, ad esempio con un uso sociale degli immobili che permetterĂ agli Enti locali la possibilitĂ di utilizzarli per varie categorie sociali, speriamo anche per i testimoni di giustizia, rispettando le relative esigenze di riservatezza. Stiamo ragionando in maniera ampia su vari aspetti che includeremo anche in altre norme successive. I beni sequestrati hanno un valore etico, ma anche economico importante. Nei decreti approvati due mesi fa è stata riorganizzata l’Agenzia dei beni confiscati, divisa in quattro dipartimenti in modo da renderla piĂą funzionale. Adesso nel decreto sicurezza abbiamo messo alcuni paletti importanti per l’organizzazione del lavoro interno, l’utilizzo dei beni soprattutto immobili per fini sociali, in modo da consentire l’uso da parte dei Comune per risolvere le problematiche abitative territoriali”. “C’è, ad esempio – spiega Gaetti – un articolo, come ultima ratio che prevede la possibilitĂ di demolire un bene quando non può essere usato in nessun modo. Riguardo alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione, tale impegno è in linea con il percorso da me intrapreso al fine di valorizzare le iniziative in corso per un’efficace azione di sostegno nei confronti delle vittime di tali reati nonchĂ© con il programma di acquisire sul territorio istanze e proposte, anche innovative”.