L’energia della nostra terra, a Cosenza Omnia Energia apre store dedicato al risparmio energetico

Sta per arrivare l’Energia della nostra terra. L’Energia che ti appartiene. Apre a Cosenza, in Corso Mazzini n. 5, il nuovo Store Omnia Energia dedicato al risparmio energetico



COSENZA – Un evento nell’evento quello in programma a Cosenza su corso Mazzini n.5 sabato prossimo 20 ottobre alle 18.00. Appuntamento con l’inaugurazione del nuovo Store Omnia Energia dedicato al risparmio energetico a disposizione dei cittadini. Il tutto raccontato attraverso i microfoni di “Rlb – la radio che ascolta la gente” per l’apertura di un nuovo centro dedicato all’energia, che si candida a diventare il punto di riferimento per le famiglie e le aziende del territorio alla ricerca di soluzioni integrate per il risparmio energetico. E all’inaugurazione dello Store Omnia Energia parteciperĂ un ospite d’eccezione, simbolo del talento sportivo della nostra terra: il campione olimpico Giovanni Tocci.

Il nuovo Store OE sarà aperto dal lunedì al venerdì, la mattina dalle 8:30 alle 13:00 e il pomeriggio dalle 15:30 alle 19:00 e il sabato mattina dalle 9:00 alle 13:00. Lo Store si rivolge a tutti i cittadini e le imprese che hanno bisogno di chiarimenti, informazioni o consulenze gratuite per il passaggio della fornitura di energia elettrica e/o gas al mercato libero, oppure su come risolvere problemi relativi a bollette, attivazioni, volture e/o subentri, nuovi allacci di luce e gas. Inoltre, i consulenti specializzati del punto vendita sono a completa disposizione per proporre le convenienti tariffe per la fornitura di energia elettrica e gas, una consulenza sul mondo dell’efficienza energetica (fotovoltaico, solare termico, sistemi di accumulo, ecc) e della smart home. Il gruppo Omnia Energia opera nel mercato dell’energia da oltre 16 anni e ha sempre avuto come obiettivo la diffusione della cultura dell’efficienza energetica nel nostro territorio.

“Il filo conduttore della nostra offerta è l’efficienza energetica –  afferma l’Ing. Vincenzo D’Agostino, Amministratore Delegato del Gruppo Omnia Energia – attraverso l’apertura di un punto fisico in centro cittĂ , a disposizione di tutti i cittadini, offriamo la possibilitĂ di ridurre i costi energetici attraverso pochi accorgimenti, tutto a beneficio delle proprie finanze: basterĂ una visita allo Store Omnia Energia per spegnere gli sprechi e accendere il risparmio con l’energia OE che è l’Energia della nostra terra. L’Energia che ti appartiene”. A seguito del taglio del nastro ufficiale ci sarĂ un rinfresco dal sapore tipicamente calabrese: la degustazione dei cullurielli.