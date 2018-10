Operaio Ecologia Oggi licenziato, la società: “Ciascuno è tenuto ad espletare le proprie mansioni”

La Direzione di Ecologia Oggi Spa chiarisce la dinamica dei fatti che hanno portato all’allontanamento dell’operatore ecologico

COSENZA – La Direzione di Ecologia Oggi Spa “con riferimento agli articoli apparsi nei giorni scorsi sulle testate di Qui Cosenza e della Gazzetta del Sud del 10.10.2018 riguardanti il licenziamento di un nostro dipendente, la societĂ , nell’ottica di una linea di condotta trasparente, intende rappresentare l’esatta dinamica dei fatti che hanno determinato il licenziamento del dipendente suddetto. In data 04/09/2018 veniva comunicata al dipendente in questione contestazione disciplinare ex art. 7 Legge 300/1970 con contestuale sospensione cautelare ex art. 73 comma 5 del contratto collettivo di lavoro, per essersi reiteratamente rifiutato, per ben quattro giorni, di espletare le attivitĂ a lui assegnate con ordine di servizio e rimanendo fermo in cantiere per tutto l’orario lavorativo. Tutto ciò premesso, atteso che il lavoratore in questione ha la possibilitĂ di difendersi nelle opportune sedi, precisiamo che nel caso di specie da parte di Ecologia Oggi S.p.A. è stata applicata una corretta procedura così come prevista dal contratto collettivo di lavoro. Rileviamo altresì che la nostra società è impegnata quotidianamente in un delicatissimo servizio pubblico, che è quello del servizio integrato di igiene urbana nella cittĂ di Cosenza. SicchĂ© tutto l’organico della societĂ , a cui la dirigenza dell’azienda rivolge un sentito ringraziamento per l’impegno profuso, è tenuto alla massima correttezza nell’espletamento delle mansioni a ciascuno assegnate”.

