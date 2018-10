Responsabilità sanitaria, 15 anni di esegesi dottrinaria

A Cosenza l’evento formativo nazionale organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Cosenza, dalla Fondazione Scuola Forense della Provincia di Cosenza con la Scuola Superiore della Magistratura

COSENZA – Si terrĂ il 19.10.2018, alle h. 10.00, presso la Bibilioteca “M. Arnoni” all’interno del Palazzo di Giustizia di Cosenza, il Convegno Formativo dal titolo “La responsabilitĂ sanitaria: quindici anni di esegesi dottrinaria e giurisprudenziale”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Cosenza, dalla Fondazione Scuola Forense della Provincia di Cosenza con la Scuola Superiore della Magistratura.

Il prestigioso evento formativo del Foro Bruzio, accreditato anche presso la Formazione Decentrata della Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte di Appello di Catanzaro, si occuperà di un tema di palpitante attualità molto caro a medici, agli avvocati, magistrati e assicuratori oltre che a tutti i cittadini che si accostano al sistema sanità . L’interesse comune degli avvocati e dei magistrati di voler approfondire oggi la tematica è dettata dallo stravolgimento della normativa di riferimento e dei numerosi malintesi interpretativi sanzionati nei tribunali italiani dall’entrata in vigore della nuova Legge Gelli Bianco, meglio spiegata dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite presieduta proprio dal Primo Presidente Dott. Giovanni Canzio che relazionerà al Convegno.

Ed infatti, spiega l’Avv. Massimiliano Coppa, Coordinatore della Commissione di Studi di Scienze Forensi dell’Ordine Avvocati di Cosenza e noto avvocato penalista esperto in colpa medica, organizzatore e moderatore dell’Evento “… le Sezioni Unite Penali della Cassazione hanno precisato che in tema di responsabilitĂ dell’esercente la professione sanitaria , l’abrogato D.L. n158 del 2012 art.3 comma 1, convertito dalla L.8 novembre 2012 n.189, si configura come norma piĂą favorevole rispetto all’art.590 sexies cod.pen. introdotto dalla L.24 del 2017 sia in relazione alle condotte connotate da colpa lieve da negligenza o imprudenza e sia in caso di errore determinato da colpa lieve da imperizia intervenuta nella fase della scelta delle linee guida adeguate al caso concreto. Chi meglio dei Protagonisti – che da 15 anni a questa parte – prima con la famosa sentenza Franzese e poi con l’ultima sentenza a Sezioni Unite – si sono occupati della materia, potrĂ chiarire ogni aspetto utile di un tema così importate e delicato che involge inevitabilmente il rapporto fiduciario tra cittadino e diritto alla salute.”

L’evento, è stato organizzato dall’Avv. Coppa con la Scuola Superiore della Magistratura che sarà rappresentata dal Cons. Dott. Vincenzo Capomolla, Procuratore Aggiunto di Catanzaro e, dopo i saluti del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza Vittorio Gallucci e del Presidente del Tribunale di Cosenza Maria Luisa Mingrone, avrà il contributo del Cons. Dott. Massimo Forciniti, Membro Togato del Consiglio Superiore della Magistratura il quale illustrerà anche i protocolli adottati dal CSM in materia.

Le relazioni programmate saranno del Cons. Giovanni Canzio, Primo Presidente della Corte di Cassazione, del Dott. Gianfranco Iadecola Procuratore Generale presso la Cassazione, del Dott. Andrea Montagni Consigliere della Quarta sezione penale della Cassazione che ha dato vita al contrasto tra le sentenze finito poi alle Sezioni Unite Penali, del Presidente della Sezione Civile della Corte di Cassazione che si occupa di risarcimento del danno da colpa medica, Cons. Giacomo Travaglino e del Prof. Vincenzo Pascali, Ordinario di Medicina Legale nell’Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma, che concentrerà il suo intervento sui concetti medico legali in tema di giudizio sulla colpa medica.