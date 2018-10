Emergenza abitativa, il Comune avvia una ricognizione

Avviso pubblico per verificare la disponibilitĂ Â di immobili che l’Amministrazione comunale può assumere in locazione. Il primo passo concreto dopo la riunione in prefettura per la situazione “Prendocasa”

COSENZA – L’Amministrazione comunale bruzia non perde tempo all’indomani della riunione tenutasi in prefettura in riferimento alla situazione delle oltre 100 persone che occupano gli stabili di via Savoia e l’Hotel Centrale. Oggi il sindaco Occhiuto dimostra dunque di tendere la mano a chi vive in difficoltĂ e non ricorrere allo sgombero ma attuare una politica di aiuto. Il comitato Prendocasa continua a monitorare la situazione ma la manifestazione di interessa espressa oggi dall’Amministrazione comunale è un fatto concreto che segue la riunione.

L’Amministrazione comunale avvia una ricognizione degli immobili ad uso residenziale da destinare all’emergenza abitativa. A tal fine è stato appena pubblicato un avviso esplorativo attraverso il quale i soggetti privati e pubblici, proprietari sul territorio comunale di immobili ad uso abitazione civile, che non siano occupati, arredati o non arredati, possono manifestare il proprio interesse a cederli in locazione al Comune di Cosenza per l’assegnazione temporanea a nuclei familiari in condizioni di emergenza abitativa.

Gli alloggi dovranno avere le seguenti caratteristiche: una metratura indicativa compresa tra i 60 e 100 mq. circa; un buono stato di manutenzione; agibili e abitabili, provvisti di tutte le certificazioni di conformitĂ previste dalla normativa vigente.

La manifestazione d’interesse, che non è soggetta a scadenza temporale, deve pervenire al Servizio Patrimonio Gestione e Valorizzazione del Settore 12° Programmazione risorse finanziarie.

La stessa è pubblicata sulla home page del sito istituzionale (www.comune.cosenza.it) nella sezione ‘Bandi di gara e Avvisi’.