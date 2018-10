Italian Sports Awards premia il Cosenza Calcio

Il Cosenza Calcio fa incetta di premi all’Italian Sport Awards/Oscar Dello Sport/Calcio. i premi saranno consegnati durnate Gran Galà del Calcio Italiano 2018, a Napoli, il prossimo 12 novembre

COSENZA – L’evento, ideato e prodotto dal Giornalista Donato Alfani, è giunto alla sua 8° edizione, con il patrocinio del Coni, Figc, LegheE. L’importante riconoscimento, concepito con l’intento di omaggiare gli sportivi & calciatori italiani che si sono contraddistinti durante l’anno nelle rispettive categorie sportive nazionali di appartenenza, sarĂ consegnato a diversi protagonisti della scorsa stagione rossoblĂą culminata con la promozione in Serie B.

Attraverso le preferenze di una Giuria Popolare e di una Giuria Tecnica, è stato attribuito il premio come miglior Direttore Sportivo del Girone C a Stefano Trinchera, mentre il tecnico Piero Braglia ha vinto nella categoria Allenatori del Girone C. Riconoscimenti anche ai calciatori: Gennaro Tutino ha primeggiato nella categoria Calciatore dell’anno – Girone C, Mirko Bruccini è risultato il Miglior Giocatore Rivelazione del Girone C, Matteo Di Piazza, l’anno scorso tra le fila del Lecce, è stato scelto nella categoria Miglior Attaccante dell’anno Girone C. Infine è stato attribuito a Gianluca Pasqua il riconoscimento come Miglior Addetto Stampa dell’anno nel Girone C.

I premi saranno consegnati durante la cerimonia “Italian Sport Awards – La Notte degli Oscar del Calcio Italiano – Gran Galà del Calcio Italiano 2018” che si terrà presso il DUBAI VILLAGE di Camposano (Napoli), lunedì 12 Novembre dalle ore 19:00.