Ecologia Oggi: dopo l’operaio licenziato ”per un’unghia incarnita”, tutti in coppia sui mezzi

La vicenda consumatasi snello stabilimento di via Popilia ha inasprito i rapporti tra dipendenti e l’azienda che gestisce i rifiuti urbani della cittĂ di Cosenza

COSENZA – Operatore licenziato da Ecologia Oggi. Un provvedimento che ha scatenato le ire dei colleghi che in massa ieri si sono recati a Palazzo dei Bruzi per denunciare alcune presunte irregolaritĂ nella gestione dell’appalto della raccolta dei rifiuti urbani nella cittĂ di Cosenza. Secondo quanto riferito dalla delegazione di operai ricevuta dal capo gabinetto Antonio Molinari, l’azienda, invece di usare 148 dipendenti al giorno, ogni mattina imporrebbe a diversi mezzi di partire con un solo operatore a bordo impiegando non piĂą di 120 unitĂ . Una situazione definita insostenibile alla luce delle critiche mosse da un operaio che privo della qualifica di autista pare abbia chiesto, come previsto dal regolamento, di essere affiancato da un collega durante il servizio. Una necessitĂ sorta dal momento in cui l’operatore ha lamentato di avere dei problemi ad un piede che gli avrebbero impedito di poter guidare correttamente. Ecologia Oggi però avrebbe risposto con una lettera di licenziamento. L’azienda, diffidata dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl ad adempiere al capitolato previsto dalla gara d’appalto, ha da subito ricominciato a lavorare con i dipendenti in coppia sui mezzi. Intanto si attende l’incontro tra il sindaco di Cosenza, l’azienda e i sindacati per risolvere le criticitĂ denunciate dai dipendenti dell’impianto di via Popilia a Cosenza per quanto riguarda la gestione dei rapporti lavorativi. I sindacati chiedono inoltre all’unisono la riassunzione dell’operaio licenziato per ”un’unghia incarnita” dall’azienda Ecologia Oggi vincitrice della gara d’appalto per cinque anni e un importo che supera i 40 milioni di euro.