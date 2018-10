Residenti chiedono di cambiare il senso di marcia tra via Panebianco e via Negroni

Inviata petizione per ripristinare la viabilitĂ preesistente, si chiede anche di istituire il doppio senso di marcia nell’ultimo tratto di via Panebianco

COSENZA – I residenti e i titolari delle attivitĂ commerciali di Viale Molicella Viminale, di Piazzetta G. Scavello e dell’ultimo tratto di Via Panebianco hanno richiesto, attraverso una petizione indirizzata al sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, all’assessore alla ViabilitĂ Francesco De Cicco e al Comandante della Polizia Municipale Giovanni De Rose l’inversione del senso unico di marcia di Via Negroni (con ingresso da Via Panebianco ed uscita su Viale Cosmai) che causa come si legge nella richiesta “disagi, disorientamenti e non poche difficoltĂ ”. Anche il consigliere di Palazzo dei Bruzi, Davide Bruno si schiera a favore di tale istanza, ritenendo necessaria la soppressione dell’attuale senso di circolazione e il ripristino del preesistente doppio senso di marcia “come unica soluzione logica, pratica e intelligente”, considerata -come si legge ancora nella petizione –“la piĂą che sufficiente larghezza della sede stradale di Via Negroni in maniera tale che si possano raggiungere piĂą agevolmente sia Via Panebianco che Viale Cosmai”. Residenti e titolari di attivitĂ commerciali chiedono poi che venga istituito il doppio senso di marcia nell’ultimo tratto di Via Panebianco, così da evitare agli automobilisti provenienti dalla vicina Rende di dover proseguire fino alla rotatoria di Via Suor Elena Aiello per poi tornare indietro su Via Panebianco. L’auspicio dei richiedenti e del consigliere Bruno è in un accoglimento favorevole di tale proposta al fine di evitare, soprattutto nelle ore di punta, la congestione del traffico nella zona e rendere così piĂą agevole il flusso delle autovetture in entrata e in uscita sull’arteria stradale di Via Negroni.