Occupato l’Hotel Jolly di Cosenza contro lo sgombero dei senzatetto

La denuncia: “Trovate accordi sulle grandi opere inutili e negate i diritti chiedendo che disoccupati, madri e bimbi siano sbattuti in strada senza casa”

COSENZA – “Oggi, – scrive in una nota il comitato Prendocasa Cosenza – abbiamo deciso di occupare simbolicamente l’Ex Hotel Jolly, emblema degli accordi sulla cittĂ stretti tra Regione Calabria e Comune di Cosenza. Intesa su metro, ovovia, parco del benessere, ma nessuna risposta strutturale all’emergenza abitativa che attanaglia il nostro territorio. Siamo alla vigilia di due coatte operazioni di polizia che metteranno per strada oltre 100 persone, riconsegnando al degrado e all’abbandono l’Hotel Centrale e lo stabile di Via Savoia. Il prefetto Galeone, su spinta della Procura di Cosenza e del Ministro dell’Interno, ha ordinato senza remore gli sgomberi. La giunta Oliverio, dopo i “rassicuranti” annunci di giugno, si è trincerata dietro il silenzio.

Nessun confronto e nessun passo indietro, eppure basterebbe poco: Mascherpa, commissario dell’Aterp, ritiri la denuncia, presentata all’indomani dell’occupazione di Via Savoia, atto che servirebbe a scongiurare lo sgombero, e si renda disponibile al confronto. Se ciò non dovesse accadere, il PD confermerebbe di esercitare una “doppia morale”: a Riace solidarietĂ , a parole, per Mimmo Lucano, mentre, a Cosenza, nei fatti, uomini, donne e bambini per strada. Comune e Regione chiamino subito un tavolo di discussione per fornire risposte certe a quest’emergenza. La voce di chi vive, ogni giorno, sulla propria pelle, il disagio sociale, non può rimanere inascoltata. Lo diciamo sin da subito: non accetteremo soluzioni temporanee o di facciata, difenderemo fino all’ultimo ciò che abbiamo costruito in questi mesi nella nostra cittĂ . La sicurezza di cui abbiamo bisogno nei nostri quartieri è una casa per tutti e tutte”. L’azione ha comportato attimi concitati durante i quali una guardia giurata è stata anche spintonata. Il vigilante è stato portato in ospedale, ma non ha riportato alunc tipo di ferite.

Foto: Giacomo Greco