Oggi Cosenza può ammirare l’icona della sua patrona, la Madonna del Pilerio

Aniello Calcara, fu arcivescovo di Cosenza dal 1940. Il suo episcopato durò ventuno anni attraversati da eventi straordinari per la societĂ , come la guerra, il catastrofico caos politico, amministrativo e sociale in cui cadde la CittĂ con 1307 famiglie senza tetto e 436 in baracche fino agli anni ’50, il passaggio alla Repubblica e le battaglie politiche della Democrazia Cristiana. Autore anche di un trattato di estetica, dedicato alla espressione artisticadella Madonna nel 1951,  Monsignor Calcara dedicò di suo pugno dei versi alla Madonna per le celebrazioni per la patrona di Cosenza, la Madonna del Pilerio musicato da Giuseppe Scalzo. Calcara, come ricordato nel rosone del Duomo, diede impulso e completò i lavori di restauro del “tempio” della Madonna del Pilerio che  ripristinarono sia all’esterno che all’interno dell’edificio, gli austeri connotati romanico-gotici che negli ultimi tre secoli la cattedrale aveva perduto.a, la “Minestra di San Lorenzo” nel palazzo Quintieri-Bilotti ai Padolisi, l’Oasi Francescana con la donazione dell’area edificabile per l’accoglienza delle persone emarginate.