Parcheggio piazza Bilotti gratis durante gli orari d’ingresso e uscita delle scuole

Si chiede al Comune di Cosenza di stipulare un accordo con la societĂ privata che gestisce il parcheggio interrato

COSENZA – “Ho inteso rinnovare la richiesta di promuovere una convenzione con la societĂ Quick Parking, che gestisce il parcheggio di Piazza Bilotti, affinchĂŠ venga istituita anche per quest’anno una fascia oraria che consenta la sosta gratuita, all’interno dello stesso parcheggio, nell’orario di ingresso e di uscita dagli istituti scolastici, per i genitori degli studenti delle scuole limitrofe”. È questa la richiesta fatta all’amministrazione comunale dal consigliere di maggioranza Giuseppe d’Ippolito del gruppo Cosenza Positiva – Fratelli d’Italia. GiĂ lo scorso anno, infatti, l’amministrazione comunale e la societĂ che gestisce il parcheggio sotterraneo avevano avuto una prima interlocuzione che si era concretizzata con la possibilitĂ di offrire una sosta agevolata ai genitori che hanno figli che frequentano le scuole del centro cittadino. “L’inizio dell’anno scolastico e l’arrivo della stagione invernale – continua d’Ippolito rendono necessario ripristinare la convenzione e fare in modo che si dia un ulteriore segnale di attenzione verso tutti gli studenti del centro cittĂ che non riescono a raggiungere a piedi le scuole”. Per il consigliere comunale l’accordo tra la Bilotti Parking e il comune di Cosenza alleggerirebbe e di molto l’ingorgo delle ore di punta, offrendo a chi ne ha bisogno una soluzione a chi non può fare a meno di utilizzare la macchina.