Allerta meteo causa maltempo anche per la città di Cosenza

Protezione Civile regionale invita il Comune ad avvisare la cittadinanza chiedendo di prestare attenzione durante gli spostamenti

COSENZA – Il dipartimento della Protezione civile della Regione Calabria ha diramato al Comune di Cosenza un avviso di allerta meteo di grado arancione (di moderata criticità con fenomeni meteo diffusi, intensi e persistenti) fino alla mezzanotte di oggi e per l’intera giornata di domani, sabato 6 ottobre. Nell’avviso, la Protezione civile regionale specifica che fino alla mezzanotte di oggi le condizioni meteo previste in città saranno caratterizzate da piogge sparse, temporali sparsi, con venti forti. Condizioni che l’allerta arancione conferma anche per tutta la giornata di domani, sabato 6 ottobre, fino alla mezzanotte. In considerazione delle avverse condizioni atmosferiche, si consiglia, pertanto, alla cittadinanza di prestare la massima attenzione negli spostamenti.

Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto intanto esprime profondo cordoglio per la tragedia di San Pietro lametino a nome della città di Cosenza. “Rappresentando il sentimento di commozione di tutti i cittadini di Cosenza, esprimo profondo cordoglio per quanto accaduto a San Pietro lametino. In un tale momento di dolore per la tragedia che ha colpito una giovane mamma e i suoi due bambini, è l’intera Calabria a piangere, abbracciando idealmente il marito e papà rimasto solo”.