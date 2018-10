Auto si ribalta, quattro feriti

Incidente nella frazione di Trenta, tra i feriti due minorenni. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia e i vigili del fuoco

TRENTA (CS) – Fortunatamente si potrebbe definire solo un incidente spettacolare perchè gli occupanti la vettura, una Matiz, non hanno riportato ferite se non una gran paura. L’incidente è avvenuto nella frazione Schiavonea di Trenta, a Cosenza, nei pressi della pizzeria Paradiso. Probabilmente per via dell’asfalto viscido, reso tale dalla pioggia, il conducente ha perso il controllo della macchina finendo fuori strada.

L’auto ha carambolato più volte fino a terminare la sua corsa in un terreno adiacente la carreggiata. I quattro occupanti, tra cui due minori, sono stati soccorsi nell’immediato dai sanitari della Misericordia. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza per la messa in sicurezza del mezzo. I feriti a scopo precauzionale sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’Annunziata per accertamenti. Sul posto le forze dell’ordine per effettuare i rilievi ed accertare le cause all’origine dell’incidente