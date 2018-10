Cosenza conquista il titolo di “Città Europea dello Sport 2020”

La notizia è ufficiale con tanto di comunicazione arrivata dalla European Capitals and Cities of Sport Federation: Cosenza è Città Europea dello Sport 2020.

COSENZA – A comunicare il riconoscimento del prestigioso titolo il presidente di Aces Europe, Gian Francesco Lupattelli (in foto), che ha scritto al sindaco Mario Occhiuto: “abbiamo l’onore di dichiarare Cosenza European City of Sport 2020”, complimentandosi perchĂŠ Cosenza “è davvero un buon esempio dello sport per tutti, inteso come strumento di salute, integrazione, educazione e rispetto, proprio quali sono gli obiettivi principali di ACES Europa”. Inoltre, si legge nella motivazione “l’Amministrazione comunale di Cosenza ha anche sviluppato una politica sportiva esemplare con strutture, programmi e attivitĂ ”.

“Siamo felici e onorati di tale riconoscimento – ha commentato il primo citadino – frutto di un percorso mirato e corale, per il quale ringrazio l’assessore allo Sport Carmine Vizza e tutti coloro che, con il corposo dossier presentato, hanno contribuito a testimoniare alla Commissione esaminatrice che la nostra cittĂ aveva le carte in regola per rappresentare un esempio di svolta ecologica reale. Abbiamo sempre creduto in questa candidatura e sono certo che il titolo di CittĂ Europea dello Sport 2020 sarĂ un ulteriore volano attrattivo, oltre che motivo per portare i riflettori su un capoluogo del Sud che mette al centro la qualitĂ della vita con azioni concrete di sostenibilità ”. Il sindaco Mario Occhiuto parteciperĂ , il prossimo 12 novembre, al Gala dei Premi Aces Europe al Coni di Roma, alla presenza, tra gli altri, del presidente Giovanni Malagò.