Emergenza sanitaria all’Ospedale di Cosenza, su un fabbisogno di 900 posti letto, ne sono attivi 560

Per alleggerire il carico di lavoro dell’Annunziata si chiede la collaborazione dell’Asp di Cosenza che gestisce tutti i presidi sanitari sull’intero territorio provinciale

COSENZA – Nelle prossime settimane sarà convocata a Palazzo dei Bruzi una seduta congiunta delle Commissioni consiliari controllo e garanzia e sanità alla quale saranno invitati a partecipare i Direttori generali dell’Azienda Ospedaliera, Achille Gentile, e dell’Azienda sanitaria provinciale, Raffaele Mauro. La richiesta è stata formalizzata al Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Gentile, nel corso di un incontro svoltosi questa mattina nei locali della sede della stessa azienda e che era stato richiesto dal Presidente della commissione consiliare controllo e garanzia e dal delegato del Sindaco Occhiuto alla salute, Massimo Bozzo. L’incontro con il direttore generale Gentile è stato sollecitato per rappresentare la necessità di riprendere il dibattito sulla situazione di emergenza dell’Ospedale dell’Annunziata, con particolare riferimento al Pronto soccorso, anche alla luce di quelle che tanto Cipparrone quanto Bozzo considerano delle “vere e proprie strumentalizzazioni” di alcuni casi verificatisi all’interno del presidio ospedaliero cittadino. Un dibattito di cui sarà poi investito l’intero Consiglio comunale. Nel riporre fiducia totale nell’operato del management dell’Azienda Ospedaliera, Cipparrone e Bozzo hanno evidenziato la necessità di riprendere quel dialogo proficuo tra le commissioni consiliari competenti e i manager di Azienda Ospedaliera e ASP, atteso il perdurare della situazione di emergenza che investe l’Annunziata ed il suo pronto soccorso. Nel corso dell’incontro è stato, inoltre, ritenuto ineludibile istituire un raccordo produttivo tra Azienda Ospedaliera e il territorio, sulla scorta del fatto che il nosocomio dell’Annunziata assorbe utenza non solo dalla città, ma anche dalla provincia e dalla regione.

A quest’ultimo proposito il Direttore Gentile ha confermato come molti siano stati gli accessi, anche negli ultimi giorni, dalla provincia e dal lametino, ed il funzionamento a pieno regime delle sale operatorie, senza sosta fino alle cinque del mattino. Una richiesta particolare al direttore Gentile è venuta dal delegato del Sindaco, Massimo Bozzo che ha sollecitato l’istituzione di un pronto soccorso cardiologico. Gentile ha rassicurato tanto il delegato del Sindaco, quanto il Presidente della Commissione controllo e garanzia. “Lo stiamo istituendo – ha detto – anche se, in questa fase di transizione, il paziente, dopo il triage al pronto soccorso viene già avviato verso il reparto di cardiologia”. Achille Gentile ha, inoltre, ricordato come sotto la sua gestione sia stato istituito il pronto soccorso ortopedico e sia stata ripristinata la cardiologia interventistica. Poi ha fornito un’anticipazione: il prossimo 17 ottobre, nella nuova sala angiografica che si sta per aprire, sarà effettuata un’operazione di cardiologia interventistica che sarà trasmessa in videoconferenza ad una vasta platea di 1500 cardiologi. Nonostante questi buoni risultati – è emerso nel corso dell’incontro – molto resta da fare. Il fabbisogno sarebbe di 900 posti letto, ma dei 709 presenti, attualmente ne sono attivi solo 560, per la contemporanea ristrutturazione del Mariano Santo. “La sanità è un bene di tutti – ha concluso il direttore Gentile accogliendo l’invito a partecipare alla prossima seduta congiunta delle commissioni controllo e garanzia e sanità – e va difesa a denti stretti, al di là delle appartenenze e dei colori politici”. Un’affermazione che ha messo d’accordo tutti. Nei prossimi giorni sarà resa nota la data della convocazione.

Immagine di repertorio