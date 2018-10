Palazzi occupati a Cosenza contro il ‘baratto’ di case popolari in cambio di voti

Senzatetto a rischio sgombero nonostante gli immobili abbandonati in cui oggi vivono sono stati aperti, ripuliti e trasformati in abitazioni con il consenso della cittadinanza

COSENZA – “La classe politica locale, – denuncia in una nota il comitato Prendocasa Cosenza – da sempre, si è guadagnata clientele elettorali e profitti economici grazie alla malagestione delle politiche abitative, sfruttando il bisogno di migliaia di cittadini. Dinnanzi a questa realtĂ , in decine a Cosenza abbiamo deciso di aprire le porte di immobili abbandonati al degrado per riqualificarli e restituirli alla cittĂ , vivendoli quotidianamente. La cittĂ conosce, legittima e sostiene la nostra esperienza di lotta, come ci ha dimostrato in piĂą occasioni. Se mesi fa gli sgomberi rappresentavano un rischio per le nostre occupazioni, oggi, purtroppo, sono una certezza e saranno eseguiti nelle prossime settimane. Ministero dell’Interno, Prefettura e Procura sono tutti concordi e decisi: il problema piĂą urgente del nostro territorio sono le occupazioni. La Regione Calabria si sottrae al confronto, nonostante la presa di posizione ufficiale di giugno, facendo finta di non vedere e non sapere. Che fine ha fatto l’appello di Oliverio a non voltare lo sguardo di fronte alla povertĂ e al disagio, che fine ha fatto l’impegno della Regione a trovare possibili soluzioni alternative per evitare che decine di bambini, uomini e donne finiscano in mezzo a una strada o senza un futuro certo? Dobbiamo presupporre, ancora una volta, che le affermazioni del governatore rappresentino solo vacue dichiarazioni finalizzate a smuovere il banco della contrattazione elettorale, del consenso?

Se il disagio abitativo era una realtĂ da non sottovalutare a giugno, come mai, pochi mesi dopo, invece, la Regione tace sull’argomento lanciando la patata bollente al Comune? Palazzo dei Bruzi non potrĂ fare altro che proporre inaccettabili soluzioni temporanee. Il bisogno primario di oltre 100 persone, però, non si risolve con il contentino di qualche settimana in chissĂ quale ghettizzante luogo di pseudo accoglienza. L’infame circolare Salvini che è diventata decreto legge è pronta a colpire tutte le realtĂ di lotta presenti in Italia. Così, tutti gli organi istituzionali di questa cittĂ e quello regionale accorderanno, o hanno giĂ accordato, forse, i loro strumenti, nell’intento di suonare il de profundis su due delle nostre occupazioni abitative. Ma Regione, Comune, Prefettura e Procura non hanno fatto i conti con la determinazione che Via Savoia e Hotel Centrale si portano dietro. Vogliamo rendere Cosenza un mattatoio salviniano o riusciamo, tutti insieme, a preservarne l’antica matrice solidale e accogliente? Se la Regione Calabria non fornirĂ a breve risposte, dimostrando disinteresse, saremo noi a costruircele, le risposte. Risposte che nelle nostre menti sono molto chiare: casa, reddito e dignitĂ per tutte e tutti”.