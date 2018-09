(Video) Cosenza: sbanda e finisce fuori strada. Non c’è guardrail, Comune ha dimenticato di “rimpiazzarlo”

La barriera di protezione era stata abbattuta dopo l’incidente stradale provocato da un furgone. Da allora, in questa strada interna comunale, l’Amministrazione cittadina non l’ha più rimpiazzata e questo incidente sarebbe già il secondo accaduto in poco tempo

COSENZA – Vorremmo essere più precisi nei tempi, ma l’importante è essere certi dei fatti. Nella tarda serata di ieri è avvenuto l’ennesimo incidente sulla strada interna comunale di Cosenza che collega la Statale 107 alla frazione Casali, la strada conosciuta a molti cosentini, nel parlare comune, “che passa vicino al cimitero Colle Mussano”. La notizia ci arriva dai residenti della zona preoccupati perchè sarebbe già il secondo incidente, per come raccontano, accaduto in poco tempo. Fortunatamente il ragazzo che si trovava alla guida della vettura non ha riportato grosse ferite. Questa strada a gomito o per meglio descrivere la zona, la strada che da rettilineo si trasforma in una pericolosissima curva, non avrebbe più il guardrail da quando un furgone, sempre per come racconta chi vive ed abita nella zona, lo avrebbe distrutto in un incidente stradale. Curva pericolosa per gli automobilisti in transito e, naturalmente, per gli stessi abitanti che si appellano al sindaco e domandano “deve scapparci il morto?”.Â

Sempre i residenti lamentano che la strada abbastanza trafficata pecca di illuminazione; per non parlare del periodo invernale a cui si va incontro con continue piogge e un asfalto che lascia a desiderare. Aggiungiamo sembra, che l’Amministrazione comunale abbia inviato sette milioni di euro di contravvenzioni stradali relative ai varchi e che nelle casse comunali siano già rientrati tre milioni di euro. Adesso, milione più, milione meno non vogliamo sindacalizzare sui soldi in entrata ma, anche se fosse rientrato nelle casse comunali un solo milione di euro, di certo l’Amministrazione ha la capacità economica di acquistare un guardrail e montarlo sulla strada comunale così da evitare che qualche famiglia pianga la morte dei figli.

