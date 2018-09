Fiera Campionaria del Mezzogiorno al via, qualità e convenienza in mostra (FOTO)

Taglio del nastro oggi a Zumpano presso l’area espositiva dell’ex Carrefour per la Fiera Campionaria del Mezzogiorno che resterĂ aperta al pubblico fino al 30 Settembre

ZUMPANO (CS) – E’ stata inaugurata oggi pomeriggio presso lo spazio espositivo dell’ex Carrefour di Zumpano, di fronte al franchising Unieuro, la Fiera Campionaria del Mezzogiorno. Numerosi i visitatori presenti al taglio del nastro che hanno sin da subito affollato i tre padiglioni della piĂą grande kermesse fieristica organizzata nella provincia di Cosenza. Domani dalle 17:00 alle 20:30, Sabato 29 e Domenica 30 Settembre dalle 10:00 alle 20:00 sarĂ possibile visitare gratuitamente i 5mila metri quadri espositivi e le 250 aziende che animano le tre aree: Calabria Sposi La Fiera, il piĂą grande salone espositivo dedicato alle nozze ormai protagonista della scena calabrese da oltre 15 anni, Mediterranea Food & Beverage, fiera del Gusto e delle eccellenze enogastronomiche della Calabria, Edilexpo Calabria, il salone dell’Edilizia e dell’Arredamento.

L’evento patrocinato dalla Camera di Commercio di Cosenza, dal Comune di Zumpano e dalla Provincia di Cosenza è stata organizzato da Oceania Fiere cui presidente non ha esitato ad esprimere il proprio entusiasmo in occasione dell’apertura dell’evento. “Abbiamo fortemente voluto dar vita a questa manifestazione – ha affermato Massimo Mauro presidente di Oceania Fiere – per portare a Cosenza prodotti di qualitĂ , originali, a prezzi estremamente convenienti. Grande la soddisfazione resa dai visitatori che chiedono di voler far esporre le proprie aziende nella prossima edizione. La tensostruttura che abbiamo allestito è divisa in tre saloni uniti da un clima cordiale ed accogliente. Per i piĂą curiosi sarĂ possibile trovare tutto il necessario per la casa, l’enogastronomia e l’artigianato”. Diverse le novitĂ che verranno presentate nei tre settori con un prezioso omaggio per tutte le coppie. L’evento è seguito in diretta streaming su www.rlb.it, sulla web tv Calabria Sposi e sulle frequenze FM di Rlb Radioattiva.