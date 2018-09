Cosenza, domani e sabato saranno chiusi i nidi d’infanzia comunali

Nidi d’infanzia comunali chiusi domani pomeriggio e sabato. A comunicarlo è il Comune di Cosenza

COSENZA – I tre nidi di infanzia comunali di via Livatino, via Riccardo Misasi e Largo Vergini resteranno chiusi dalle 14 alle ore 18,30 di domani venerdi 28 settembre, e per l’intera mattinata di sabato 29 settembre.

Ne dĂ notizia il Dirigente del Settore Educazione Mario Campanella precisando che la misura si rende necessaria a seguito del cambio di gestione del servizio, in modo da consentire l’inventario e lo sgombero di materiali vari senza rischi per la sicurezza dei bambini. Dalle ore 8 alle ore 14 di domani i nidi saranno comunque regolarmente funzionanti, mentre la situazione tornerĂ alla piena normalitĂ da lunedi 1 ottobre.