Esplosione bar Bilotti, a novembre inizia il processo per i due indagati

Sono stati rinviati a giudizio l’esecutore e il mandante della pericolosa esplosione che ha distrutto il Bilotti Cafè la notte del 19 maggio scorso a Cosenza

COSENZA – Il Gip di Cosenza ha rinviato a giudizio Norberto Abritta, 29enne cosentino e Gianfranco Parise, 62enne anch’egli cosentino, ritenuti rispettivamente esecutore e mandante dell’esplosione del bar Bilotti avvenuta la notte del 19 maggio scorso a Cosenza. Quel venerdì notte il boato della violenza esplosione del Bar Food & Drink di via Caloprese e poi l’incendio del chiosco, la stessa notte, di via Tommaso Aceto. Il processo per entrambi inizierĂ il prossimo mese di novembre.

Nel corso delle indagini si è scoperto che Abritta, che si è poi costituito, era l’esecutore materiale dell’esplosione e si era prestato a compiere i danneggiamenti per 200 euro. I reati contestati sono l’incendio doloso ed il danneggiamento fraudolento di beni assicurati in concorso con l’organizzatore dei due episodi ed istigatore, Gianfranco Parise, giĂ raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere il 14 giugno scorso.