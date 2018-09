Censimento al via anche tra le famiglie di Cosenza

Dal 1° ottobre parte il Censimento della popolazione e delle abitazioni, che ora diventa annuale e a campione

COSENZA – NovitĂ nel censimento della popolazione e delle abitazioni, effettuato dall’Istituto Nazionale di Statistica: da decennale diventa annuale e non coinvolge piĂą tutte le famiglie ma soltanto un campione. Saranno infatti un milione e quattrocentomila le famiglie chiamate a partecipare dal 1° ottobre al censimento 2018, in 2800 comuni. Grazie al nuovo Censimento permanente le informazioni sulle principali caratteristiche socio-economiche del Paese saranno continue e tempestive. Il settore Affari Generali del Comune di Cosenza ricorda che partecipare al Censimento è un obbligo di legge ma è soprattutto un’opportunitĂ per contribuire alla buona riuscita della rilevazione, nell’interesse della collettivitĂ . Le famiglie campione riceveranno una lettera con tutte le informazioni per compilare il questionario, al quale si risponde on line. Se, oltre a ricevere la lettera, si troverĂ affissa sul portone una locandina, significa che il rilevatore incaricato dal Comune verrĂ ad intervistare direttamente a casa. Per informazioni e chiarimenti si può contattare l’Istat al numero verde gratuito 800 811 177 (attivo dal 10 ottobre al 23 novembre). Sul sito web dell’Istat sono comunque pubblicati tutti i dettagli.