Autostrada del Mediterraneo: autocisterna in panne nella galleria di Serra Spiga

Traffico autostradale bloccato tra gli svincoli di Cosenza e Cosenza Nord

COSENZA – Autocisterna bloccata in una galleria dell’Autostrada del Mediterraneo. Il mezzo sembrerebbe sia stato interessato da un principio di incendio del motore che ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Il malfunzionamento dell’autocarro si è manifestato tra gli svincoli di Cosenza e Cosenza Nord all’interno della galleria Serra Spiga. Per soccorrere il camionista e rimuovere il mezzo pesante dalla carreggiata il tratto autostradale in direzione nord è stato chiuso provvisoriamente al transito con uscita obbligatoria a Cosenza sud. Le operazioni di ripristino delle normali condizioni di viabilitĂ dovrebbero terminare entro le 12:00. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per disciplinare il traffico.