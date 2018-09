Trovati a Cosenza due chili di marijuana nel bagno di un negozio

Il titolare dell’esercizio commerciale è stato denunciato a piede libero e dovrĂ rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio

COSENZA – Negozio adibito alla vendita di ‘marijuana legale’ nel mirino della Questura di Cosenza. Nella serata di ieri personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico Squadra Volante, nell’ambito dei servizi Focus ‘ndrangheta ha denunciato a piede libero G. M. di anni 36, titolare di un esercizio commerciale ubicato nel centro cittadino di Cosenza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Perquisiti i locali in cui l’uomo ha allestito un’attivitĂ di vendita di marijuana ad uso ornamentale gli agenti operanti hanno rinvenuto nel bagno, celati in alcuni scatoloni, circa 2 chilogrammi di marijuana, essiccata e suddivisa in bustine di cellophane. La sostanza posta sotto sequestro dovrĂ essere analizzata per stabilire se il quantitativo di THC eventualmente contenuto. L”erba’ di provenienza ad ora sconosciuta si presentava priva di qualsiasi etichetta rendendo impossibile risalire al produttore, circostanza che lascia ipotizzare che lo stupefacente non provenga dalla filiera autorizzata al commercio. All’interno del negozio è stata inoltre trovata una pianta di marijuana, in vaso, posta illegalmente in vendita. Notiziato il PM di turno ha disponeva la denuncia a piede libero di G. M. in attesa di giudizio.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio sono stati inoltre denunciati a piede libero tre cittadini nigeriani O.L. di anni 20, I.A. di anni 19 e O.F. di anni 27, per rapina aggravata in concorso ai danni di un loro concittadino. Sempre durante la serata di ieri, un’unità operante del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale dopo essere stata avvicinata da un ragazzo nigeriano nei pressi dell’Autostazione di Piazza delle Provincie, il quale dichiarava di essere stato aggredito da tre soggetti che, dopo averlo minacciato e percosso si erano impossessati dello zaino e del telefono cellulare, dandosi poi alla fuga. Due dei malfattori venivano immediatamente inseguiti, raggiunti a piedi e subito riconosciuti dalla vittima. Il terzo autore dell’aggressione veniva successivamente rintracciato e bloccato dagli agenti, nei pressi della propria abitazione, nonostante cercasse anch’egli di evitare la cattura dandosi a precipitosa fuga nella sterpaglia adiacente il fabbricato. Anche quest’ultimo veniva riconosciuto dalla vittima come autore dell’aggressione. Su disposizione del P.M. di turno i tre nigeriani venivano denunciati a piede libero per il reato di rapina aggravata in concorso.