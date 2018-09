‘Ndrangheta e appalti, Terna intende chiarire la propria posizione

RIZZICONI () – Terna si e’ detta disponibile a offrire ai magistrati “qualsiasi necessario chiarimento” sulla realizzazione dell’elettrodotto Sorgente-Rizziconi, finita in un’inchiesta che ha portato a una serie di arresti per ‘ndrangheta nella provincia di Reggio Calabria. “In relazione alle notizie apprese dagli organi di stampa che hanno riferito di arresti nella provincia di Reggio Calabria per associazione a delinquere, condotta asseritamente riconducibile ad attivita’ connesse alla realizzazione dell’elettrodotto Sorgente-Rizziconi (entrato in esercizio nel 2016)”, si legge in una nota dell’operatore di reti per l’energia, “la Societa’ Terna s.p.a., le cui attivita’ sono fondate sul piu’ stringente rispetto dei principi di legalita‘, rende noto di aver immediatamente contattato le Autorita’ Inquirenti e di aver fornito loro la propria totale disponibilita’ in ordine a qualsiasi necessario chiarimento”.