Tamponamento sulla Statale 107, in fiamme auto con impianto Gpl

L’auto prende fuoco ma l’intervento celere dei vigili del fuoco ha evitato l’esplosione in un momento a forte densitĂ di traffico

COSENZA – Si sarebbe potuta generare una esplosione incontrollata sulla Statale 107 nei pressi dello svincolo di Piano Monello, direzione Cosenza. A sventare il potenziale rischio l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza. Gli uomini del 115 hanno spento le fiamme che avvolgevano la vettura, una Alfa Romeo. In quel momento molte le vetture in transito sul tratto di strada. A causare l’incidente sembra sia stata un altro veicolo che precedeva l’Alfa Romeo. Dalle prime indiscrezioni l’uomo alla guida del mezzo avrebbe frenato, fermandosi, in quanto avrebbe visto un animale attraversare la strada. L’automobilista che viaggiava a bordo dell’Alfa Romeo non è riuscito a frenare la corsa tamponando il veicolo fermo, che lo precedeva. L’impatto ha generato l’incendio della vettura. Traffico dunque rallentato, ma nessun pericolo per le persone ed i mezzi