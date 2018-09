Nove i dirigenti che saranno assunti nel triennio 2018/2020. 12 unità delle cosiddette categoria protette saranno assunte in questo anno. Dal prossimo anno si programmano le assunzioni dei profili non dirigenziali

COSENZA – La Giunta comunale, presieduta dal Sindaco Mario Occhiuto, ha approvato, nei termini previsti dalla normativa, il Piano dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2018/2020. Il Piano rappresenta, di fatto, il documento di riferimento essenziale alle amministrazioni pubbliche per la definizione del proprio modello organizzativo e, sebbene debba avere una valenza triennale, va adottato anualmente e allegato al Documento Unico di Programmazione. Preliminare all’adozione del Piano è la verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare qualunque tipologia di rapporto di lavoro.

Da questa ricognizione, effettuata da Dirigenti di settore/Staff, è emerso – come esplicitato in delibera – che il Comune di Cosenza non ha lavoratori in soprannumero nĂ© in eccedenza; infatti, rispetto all’ultima dotazione organica, adottata nel 2013 e determinata in 661 unitĂ , il personale effettivamente in servizio è ad oggi pari a 532 unitĂ lavorative. Diversamente, per quanto attiene il personale dirigenziale, accade che i posti disponibili e vacanti ammonteranno nel triennio a 9 unitĂ , sulla base dei pensionamenti maturati fino al 2017 e previsti nel 2018 e 2019.

In questo caso il Piano di fabbisogno triennale (ed il piano assunzionale 2018) approvato dalla Giunta – in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato a cui l’Amministrazione ha dato seguito con la pubblicazione della graduatoria del concorso espletato nel 2010 – Â Â stabilisce che si proceda nel 2018 con l’assunzione di 3 dirigenti a tempo indeterminato, altrettanti nel 2019 e nel 2020, nel rispetto dei limiti alle assunzioni del personale dirigente previsti dalla normativa attuale. In questi ultimi mesi del 2018, inoltre, l’Amministrazione comunale assumerĂ 12 unitĂ lavorative, ai sensi della Legge 68/99, da inquadrare nella categorie A e B.

Infine, nel piano triennale 2019/2021 che sarĂ deliberato il prossimo anno, sarĂ programmata l’assunzione dei profili professionali non dirigenziali, da effettuarsi nel 2019 e 2020.