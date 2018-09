Muore all’Ospedale di Cosenza, i suoi organi salvano altre vite

Lettera dell’amica di una donna dichiarata in stato di morte cerebrale cui organi sono stati donati

COSENZA – “L’ultimo atto d’amore nei confronti della vita, di una signora crotonese che salva altre vite oggi sofferenti. Donna, mamma e moglie esemplare, – racconta la sua amica in una lettera – che con il suo gesto supremo ha voluto lasciare l’ereditĂ dell’umanitĂ verso il prossimo. Lei, Elisabetta Liperoti di 55 anni, crotonese, nei giorni scorsi è stata colpita da un aneurisma cerebrale, al quale è purtroppo seguita la morte clinica. Ma lei, Elisabetta aveva giĂ deciso. Dietro sua volontĂ infatti, ha donato i suoi organi, autorizzando il marito Salvatore Rotondo e la figlia Antonella a seguire la sua nobile decisione. Elisabetta residente a Crotone, è deceduta per emorragia cerebrale nella giornata del 23 settembre 2018, presso l’ospedale Annunziata di Cosenza, dove è stata trasferita d’urgenza con l’elisoccorso dal nosocomio crotonese il 21 settembre. La donna aveva espresso in vita la volontĂ della donazione in caso di morte, comunicandola ai propri familiari. E cosi è stato. Nel pieno rispetto delle sue volontĂ . La commissione prevista dalla legge sui prelievi d’organo per l’accertamento della morte cerebrale, composta da un medico rianimatore, da un medico legale e da un tecnico competente, hanno successivamente dichiarato la morte cerebrale di Elisabetta, dando conseguentemente il via al percorso di prelievo degli organi.

Nel corso delle giornate 22-23 settembre 2018, gli specialisti della rianimazione e del blocco operatorio, in collaborazione con infermieri e operatori sanitari dell’ospedale bruzio, si sono prodigati nel delicato compito di prelevare fegato, cornee e reni. Un piccolo miracolo che si compie solo quando si accerta l’idoneitĂ di un donatore, e quando i familiari esprimono l’assenso al prelievo degli organi dopo la morte cerebrale. Perciò da parte mia, come amica di Elisabetta, del marito Salvatore e della figlia Antonella, esprimo un sentito e profondo ringraziamento, perchĂ© con questa donazione si è potuto dare corpo alle speranze di vita di piĂą persone, in attesa di essere trapiantati. Il dolore per la perdita subita dai congiunti, sarĂ almeno in parte alleviato dalla consapevolezza di aver offerto una nuova opportunitĂ di vita a tante persone sofferenti. Un ringraziamento va anche a tutto il personale dell’equipe ospedaliera, che ha profuso generosamente il proprio impegno e la propria professionalitĂ . Riposa in pace grande angelo, e ricorda che i tuoi cari e tutti i tuoi amici ti ricorderanno sempre come la mamma coraggio dei tempi nostri. Buon viaggio Lisa”.