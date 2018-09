Metrotranvia, Orrico (M5S): «Cantierizzazione selvaggia, peggiore qualità della vita»

“La realizzazione della metrotranvia che dovrebbe collegare Cosenza, Rende e l’Unical, presenta gravi criticità in ordine alla sostenibilità economica, ambientale e pratica dell’opera stessa”

COSENZA – Il Movimento 5 stelle, senza assumere posizioni ambigue a correnti alterne, è da sempre contrario alla esecuzione dei lavori di questa grande opera che andrebbe a peggiorare la qualità della vita dei cittadini dell’area urbana”. Lo affermano in una nota i portavoce del M5S in Parlamento Anna Laura Orrico, Alessandro Melicchio e Massimo Misiti. “Con queste premesse – prosegue la nota – abbiamo deciso di presentare un’interrogazione a risposta scritta al Ministero delle Infrastrutture e dei Traporti, a quello per gli Affari regionali e le Autonomie ed al Ministero per il Sud. Pur consapevoli che l’ente gestore dell’opera è la Regione Calabria cui è demandato il compito di gestire i fondi europei e che questa ha stipulato a sua volta un accordo di programma con i comuni di Cosenza e Rende, intendiamo porre l’attenzione sul rapporto costo-benefici che la metrotranvia comporterebbe.

I disagi vissuti dai cittadini dell’area urbana, e non solo, in questi primi giorni di cantierizzazione selvaggia ne costituiscono l’esempio, in negativo, più concreto. Riteniamo, infatti, che la nascita di infrastrutture del genere richieda, innanzitutto, un coinvolgimento dei cittadini stessi che in questo caso è venuto inopinatamente a mancare rispetto un’opera anacronistica che ignora il concetto di smart city dove la mobilità , invece di favorire spostamenti, libertà e relazioni, le penalizza.

Sovrastimata nel numero dei potenziali passeggeri, dei viaggiatori giornalieri e nel bacino d’utenza e dunque incapace di autosostenersi economicamente, ci interroghiamo se, per come già previsto dal Regolamento Ue n.1303/2013, l’ente gestore abbia adeguatamente provveduto a studi di fattibilità effettuati, compresa l’analisi delle opzioni e dei risultati; un’analisi dei costi-benefici, compresa un’analisi economica e finanziaria, e una valutazione dei rischi; un’analisi dell’impatto ambientale; il calendario di attuazione del grande progetto. Per queste ragioni – concludono i portavoce in Parlamento del M5S- chiediamo ai ministeri aditi quali iniziative di competenza intendano intraprendere in particolare riferimento ad un’analisi aggiornata dei costi-benefici dell’opera e ad un eventuale riesame della qualità del progetto alla luce delle modifiche sostanziali e non intervenute negli ultimi 6 anni”.