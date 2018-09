Traffico congestionato su via Popilia dopo la chiusura di Viale Mancini, cittadini infuriati

Lanciata una petizione popolare per dare immediate esecuzione ai lavori per il collegamento stradale alternativo che da via Giovanbattista Lupia porta alla rotatoria del Ponte di Calatrava

COSENZA – Parte la petizione popolare per chiedere di realizzare subito la bretella di collegamento parallela a via Popilia. “Dopo la chiusura di Viale Mancini, per l’inizio dei cantieri del Parco del Benessere e della Metrotranvia, non è stata prevista alcuna viabilità alternativa. È nato così il “Comitato CS #viabilità sicura” – si legge in una nota del gruppo di cittadini autorganizzato – per dare voce ai tanti cittadini esasperati dal caos e dalla paralisi del traffico veicolare. La rivoluzione della circolazione stradale, entrata in vigore sabato 8 settembre, non ha fatto altro che aumentare i disagi e congestionare il traffico. Oltre a creare numerosi problemi ai commercianti. Ecco perché da qualche giorno abbiamo deciso di partire con una raccolta firme. Stanchi di essere presi in giro e di non vedere rispettati gli accordi. Riteniamo sbagliata la scelta di iniziare i lavori di realizzazione del Parco Urbano – che prevede la chiusura totale e definitiva del tratto di viale Mancini che va dai Due Fiumi fino alla Sopraelevata – senza che prima sia stato ultimato il percorso stradale alternativo cha va da via Giovanbattista Lupia alla rotatoria del Ponte di Calatrava.

La decisione di realizzare il Parco Benessere, di chiudere al traffico il tratto di viale Parco che va dai Due Fiumi fino alla Sopraelevata, impone in via prioritaria la realizzazione di una strada che possa essere di supporto al notevole traffico veicolare che si registra su viale Mancini. Nell’Accordo di Programma tra la Regione Calabria e il Comune di Cosenza è stata prevista la realizzazione della viabilità alternativa a salvaguardia della migliore circolazione veicolare. Il progetto definitivo dei lavori del primo e del secondo lotto che prevedono il collegamento viario via Giovanbattista Lupia – Ponte San Francesco di Paola (Ponte Calatrava) è stato approvato con delibera comunale n. 65 del 20 aprile 2018. La Regione Calabria ha dato disponibilità a realizzare il primo lotto del collegamento viario alternativo per un importo complessivo di 500mila euro. Per il secondo lotto, invece, è stato ipotizzato un finanziamento comunale per un importo di 2.785.000,00 euro. Ora è il momento di agire e di dare immediata esecuzione ai lavori per il collegamento stradale alternativo che va da via Giovanbattista Lupia alla rotatoria del Ponte di Calatrava”.