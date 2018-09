Cosenza, a fuoco il tetto della piscina coperta di Campagnano (FOTO – VIDEO)

Il rogo si sarebbe sviluppato a partire dalla tettoia in legno della struttura copertaÂ

.

COSENZA – Un incendio sta interessando in questi minuti la struttura comunale delle piscine di Campagnano a Cosenza. Sul posto stanno già operando i vigili del fuoco arrivati subito sul posto dopo aver ricevuto diverse segnalazioni. Il rogo sarebbe partito dalla copertura in legno diffondendosi rapidamente alla struttura e starebbe interessando in particolar modo la zona del tetto che si affaccia sulla piscina olimpionica. I vigili del fuoco stanno operando con un’autoscala e dall’alto cercano di circoscrivere le fiamme. Utilizzando una motosega stanno tagliando le lamiere che rivestono esternamente la copertura per poter intervenire più agevolmente con le manichette antincendio. Un’altra squadra si trova invece all’interno della piscina. Oltre i vigili del fuco sono presenti anche i carabinieri per i primi rilievi.

Seguono aggiornamenti