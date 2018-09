Senzatetto minacciati di sgombero assediano la Prefettura di Cosenza

Presidio in piazza XI Settembre in attesa di ottenere un incontro con il nuovo prefetto Paola Galeone

COSENZA – Protesta in piazza XI Settembre questa mattina a Cosenza. I senzatetto che vivono negli stabili occupati della cittĂ minacciati di sgombero chiedono di poter parlare con il prefetto Paola Galeone. Si tratta di famiglie, precari, disoccupati e pensionati che negli scorsi anni con l’ausilio del comitato Prendocasa si sono riappropriati di spazi pubblici abbandonati al degrado come l’ex sede Aterp di via Savoia e l’hotel Centrale di viale Mancini. Due strutture che oggi, nonostante la riuscita esperienza di convivenza e integrazione dell’ex istituto delle Canossiane occupato e della scuola di Porta Piana che ad oggi ospitano circa duecento senzatetto, rischiano di essere sgomberate dalle forze dell’ordine. Chi vi abita si troverebbe costretto a tornare a vivere in strada senza alcuna soluzione abitativa all’orizzonte.

Lo scorso venerdĂŹ infatti anche a Cosenza è pervenuta la circolare del ministro dell’Interno Matteo Salvini per avviare l’iter necessario ad allontanare gli abitanti delle strutture occupate e i servizi sociali hanno quindi eseguito l’ennesimo censimento, il terzo in pochi mesi, sia in Via Savoia sia all’interno dell’Hotel Centrale. Al grido di ‘Mai sulla nostra pelle’ gli occupanti stanno assediando la Prefettura in attesa di risposte sul proprio futuro chiarendo che: “l’emergenza abitativa è un problema politico e non di ordine pubblico, chi pensa di poter mettere in strada decine di famiglie e bambini troverĂ davanti la nostra resistenza. Perseguite chi ci affama e chi devasta i nostri territori non i poveri“. I manifestanti hanno inoltre fatto sapere che non lasceranno la piazza finchĂŠ non gli sarĂ garantito un incontro con il prefetto Paola Galeone.