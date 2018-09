Cosenza, la protesta dei docenti: 500 posti in provincia ma nessuna assegnazione

In venti a protestare per assegnazioni che non arrivano davanti al provveditorato degli studi di Cosenza. Una protesta che rimane sempre senza una risposta e con 500 posti “vuoti” e un personale che non ottiene il trasferimento

COSENZA – “Ad oggi nessuna novitĂ sulle assegnazioni provvisorie. Non siamo qui per dare colpe, ma per manifestare il nostro dissenso rispetto al disservizio creato, a noi e agli alunni”. E’ quanto ha affermato Pietro Falcone, docente titolare assegnato al nord, che attende l’avvicinamento in provincia di Cosenza e che questa mattina ha protestato insieme ad altri venti colleghi davanti la sede dell’Ufficio scolastico provinciale. I docenti promotori della manifestazione lamentano che, pur avendo presentato domanda di assegnazione nella provincia di appartenenza, ad oggi non hanno ricevuto risposte dalle autoritĂ scolastiche. “Questa attesa – ha aggiunto Falcone – ha dei costi, in termini sia economici che umani, soprattutto nei confronti dei ragazzi che oggi sono soli in classe. Ma a farne le spese sono anche le nostre famiglie e i nostri figli. Ci fa rabbia sapere che ci sono circa 500 posti a disposizione in provincia e noi non otteniamo il trasferimento che abbiamo chiesto”.