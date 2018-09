Cosenza, si insedia alla Caserma dei Carabinieri “P. Grippo” il nuovo comandante

Arriva il Maresciallo Maggiore Renato Morrone dopo il collocamento in congedo del Luogotenente Carica Speciale Antonio Giovanni Pantano

COSENZA – Il Maresciallo Maggiore da oggi ha assunto il Comando della Stazione Carabinieri di Cosenza Principale, con sede nella storica Caserma “P. Grippo”. Il neo Comandante, 47 anni, originario del cosentino, sposato, ha frequentato il corso regolare da Sottufficiale dell’Arma prima presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Velletri e poi presso quella di Firenze, per essere successivamente destinato ai Comandi Territoriali della Legione Carabinieri Basilicata.

Nel 2005 veniva trasferito presso il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Vibo Valentia, e nel 2011 giungeva presso la Stazione Carabinieri di Cosenza Principale. Il Sottufficiale ha conseguito la Laurea in Scienze dell’Amministrazione all’Università di Siena e in Giurisprudenza presso l’Università di Napoli, inoltre numerosi i master acquisiti, tra cui quello in Filosofia del Diritto presso l’Università di Napoli, e in Criminologia presso l’Università di Roma.