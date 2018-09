A2, incidente stradale: marito e moglie finiscono in ospedale

E’ accaduto sull’A2 “Mediterranea” nei pressi degli svincoli Rogliano – Altilia Grimaldi. Un incidente autonomo che ha portato al trasporto in ospedale di una coppia di coniugi. Indenne la figlia che era alla guida dell’auto

COSENZA – L’elisoccorso nella primissima mattinata ha sorvolato sulla città bruzia diretto verso il luogo in cui era stato segnalato l’incidente. In autostrada, traffico fortemente rallentato, un’auto, una Ford Ka per cause in corso di accertamento è sbandata autonomamente finendo probabilmente contro il guardrail o il muro di recinzione. All’interno tre persone: una ragazza che era alla guida del mezzo, il padre e la madre, quest’ultima sedeva dietro: entrambi avevano la cintura. Gli automobilisti in transito hanno allertato nell’immediato i soccorsi. Sul posto i sanitari del 118 con l’ambulanza e l’elisoccorso, la polstrada, i vigili del fuoco e il personale Anas.

L’equipe medica dell’elisoccorso guidata dal medico rianimatore Riccardo Borselli ha preso in carico la donna che ha riportato un trauma cranico, ma era cosciente, volando verso l’Annunziata di Cosenza. Il marito è stato trasportato in ambulanza sempre verso l’ospedale civile bruzio: l’uomo accusava dolore al torace, a causa del forte trauma. Indenne la figlia che è stata visitata per sicurezza. I vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza hanno messo in sicurezza la vettura mentre la polstrada ha effettuato i rilievi per delineare la dinamica dell’incidente. Gli operatori Anas hanno proceduto a far defluire il traffico