Cosenza candidata a Città Europea Sport 2020, Occhiuto: “possiamo aspirare a questo titolo”

Conferenza stampa questa mattina a Palazzo dei Bruzi. Cosenza infatti, è candidata a ottenere il riconoscimento di Città Europea dello Sport 2020.



COSENZA – La Commissione di valutazione ACES Italia presente in città è stata accolta nel salone di rappresentanza di palazzo dei Bruzi dal sindaco Mario Occhiuto, dall’assessore allo Sport Carmine Vizza e dall’assessore al Marketing territoriale Rosaria Succurro. ACES Europe Delegazione Italia è la delegazione italiana di ACES Europe, Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport. La Delegazione italiana è stata costituita per essere più “vicini” ai numerosi municipi italiani che si candidano ogni anno al premio per migliore Capitale (Capital), Città (City), Comune (Town) e Comunità (Community) Europea dello Sport e per seguire i municipi italiani premiati che concorrono anche per il Premio di Migliore Città Europea dello Sport (Best European City of Sport). Obiettivo della Delegazione italiana è anche quello di promuovere la visibilità internazionale di tutti i municipi premiati.

“Ci poniamo l’obiettivo – ha spiegato Claudio Briganti, della Commissione ACES – di capire il tessuto sociale e quelli che sono poi alla fine i progetti futuri che ci interessano e su questo l’impressione non può che essere ottima perchè qui si pensa al futuro. Il sindaco Occhiuto, abbiamo detto che questa è una città futuristica e nella parte futuristica quello che ci interessa è lo sport e dunque, il Parco del Benessere e la Cittadella dello Sport, non possono che essere un fiore all’occhiello almeno per quanto riguarda il nostro discorso valutativo per tutti i 10 punti programmatici che sono oggetto di valutazione. A livello tecnico – ha proseguito Briganti – a Cosenza c’è tutto quello affinchè possa svolgere attività sportiva di alto livello. Ci è piaciuto il ‘concetto’ del Cosenza Nuoto, abbiamo visto molta presenza del calcio, non solo legato al Cosenza Calcio, ma tante altre realtà . Abbiamo visto che è stata già realizzata la pista ciclabile che vuole circondare la città di Cosenza e dunque l’impatto è ottimo”.

“Abbiamo fatto un buon lavoro in questi anni – ha dichiarato il sindaco di Cosenza – la città ha puntato molto a questa idea di città dello sport, del benessere, della salute. Abbiamo tanti progetti in itinere tra cui il nuovo stadio con la Citta dello Sport, il Parco del Benessere che è già in fase di esecuzione e che è anche una palestra all’aperto per tutti i cittadini. Il parco fluviale, la ciclopolitana e penso che possiamo aspirare a questo titolo. Speriamo bene”.