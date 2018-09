Camera commercio di Cosenza, martedì la presentazione della Biblioteca dell’ente

Sarà presentata martedì prossimo la struttura riconosciuta dall’ Istituto Centrale del Catalogo unico.

COSENZA – Martedì 18 settembre è in programma la presentazione della biblioteca della Camera di Commercio di Cosenza. A partire dalle 10:30, nella Sala Petraglia, interverranno il presidente, Klaus Algieri, ed il segretario generale, Erminia Giorno, insieme a Rita Fiordalisi, direttore della Biblioteca Nazionale di Cosenza. Nel corso della mattinata saranno presentati il Project Work della Biblioteca e i bandi che prevedono progetti di alternanza scuola-lavoro. Parteciperanno al dibattito dirigenti scolastici e studenti.

“La biblioteca della Camera di commercio di Cosenza – é detto in un comunicato – è stata riconosciuta dall’Iccu (Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche), entrando quindi ufficialmente a far parte del Servizio bibliotecario nazionale (Sbn), la rete delle biblioteche italiane promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con la cooperazione delle Regioni e dell’Università ”.

“La biblioteca della Camera di commercio di Cosenza entra in Sbn aderendo al Polo Csa – Biblioteca Nazionale Cosenza. Una biblioteca in fase di digitalizzazione grazie ai progetti di alternanza scuola-avoro che hanno visto impegnati tanti ragazzi delle scuole superiori della provincia di Cosenza. Il progetto ha previsto la verifica fisica dello stato dei singoli volumi del fondo librario. Sulla base di un elenco analitico del fondo, i singoli titoli sono stati posizionati negli scaffali. Gli studenti hanno partecipato ad un corso specifico sul sistema informatizzato di catalogazione Sbn”.