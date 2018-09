Operazione Recherche 2, narcotraffico: piena assoluzione per Pasquale Francavilla

Condanne pesanti per tutti gli imputati che avevano scelto l’abbreviato. Unica assoluzione con rito ordinario per Pasquale Francavilla: la Procura reggina aveva chiesto una condanna a 13 anni di carcere

COSENZA – Pasquale Francavilla, cosentino, si ritrovò implicato nell’inchiesta della cosca Pesce, nel reggino, accusato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con l’aggravante del metodo mafioso, a seguito della quale avrebbe potuto rischiare fino a 22 anni di carcere. Il pubblico ministero nella sua ultima requisitoria del 18 luglio scorso chiese poi 13 anni di carcere per i reati legati, appunto, al traffico di stupefacente. Ma la difesa rappresentata dall’avvocato Mario Scarpelli, gridò al “colossale errore giudiziario“, riuscendo a dimostrare nei fatti l’estraneità di Francavilla che, mercoledì mattina, si è visto assolto dai reati a lui imputati dopo le repliche finali del pubblico ministero e della difesa. Per Francavilla, unico imputato ad optare, insieme alla difesa, per il rito ordinario, per provare fino alla fine la sua innocenza e l’infondatezza dell’impalcatura accusatoria, è stata disposta l’immediata scarcerazione. Infatti, per la predetta e presunta fattispecie delittuosa, é stato costretto per un lungo periodo di tempo alla misura della custodia in carcere. Per gli altri imputati che hanno scelto il rito abbreviato le condanne vanno dai 10 ai 24 anni di carcere