Il coordinatore provinciale giovani dell’Udc di Cosenza Williams Verta, prende posizione contro lo slogan pubblicitario “Porta al nord il meglio del sud”

COSENZA – E’ la frase che compare nella nuova pubblicitĂ della compagnia di trasporti BusItalia, il servizio di trasporto in strada delle Ferrovie di Stato. Il giovane politico cosentino, Williams Verta definisce questa campagna pubblicitaria di pessimo gusto, e continua affermando: “Questa vergognosa campagna pubblicitaria sta sminuendo e ridimensionando un problema reale, che sta impoverendo l’intero Mezzogiorno, privandolo delle migliori energie creative rimaste. Il Sud Italia si sta svuotando, grazie a una classe dirigente incapace che ne gli ultimi anni non è riuscita a dare risposte concrete in nessuna direzione, in particolar modo riguardo il fenomeno dell’emigrazione, che è un problema molto serio”.

“Ecco perchĂŠ – conclude – la pubblicitĂ di BusItalia mi sembra una scelta alquanto infelice e offensiva, soprattutto per quei genitori che dopo una vita di sacrifici, vedono andare via i propri figli alla ricerca di un posto di lavoro, che possa finalmente dare un barlume di speranza per il futuro. Appunto per questo, a nome del coordinamento intero che rappresento, chiediamo il ritiro immediato della campagna, associato da una lettera di scuse”.