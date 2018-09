FOTONOTIZIA – Operai al lavoro per terminare l’isola pedonale di via Misasi

I lavori dovrebbero essere ultimati entro lunedì per evitare disagi agli scolari

COSENZA – Operai al lavoro su via Misasi. Al fine di terminare i lavori entro il prossimo lunedì, in vista della riapertura delle scuole, il cantiere dell’isola pedonale sta accelerando le tempistiche per rendere fruibile la piazza. L’area interdetta al traffico che si trova tra i due istituti scolastici sarĂ trasformata in un piazzale che verrĂ ribattezzato con il nome di piazza Stefano RodotĂ . Per evitare disagi alle decine di scolari che frequentano le due scuole che affacciano sull’isola pedonale si spera che il progetto venga ultimato nel week end.

